ROMA - Prosegue il trend positivo del mercato delle auto in Europa. Secondo i dati pubblicati da Acea, a luglio sono state immatricolate 851 mila vetture, con un balzo del 15,2 per cento rispetto allo ...Ma l'inflazione in Germania dice che la lotta per la Bce èlunga: l'indice dei prezzi al consumo in agosto è salito del 6,1% su base annua contro una stima degli analisti di una crescita del 6,...E se ci si lascia sedurre da prodotti di marca, la spesavertiginosamente. Non si tratta ... ma queste misure non bastano. Nel complesso, la situazione riflette le crescenti sfide ...

Cresce ancora il mercato di auto nuove in Europa La Gazzetta del Mezzogiorno

«Oggi abbiamo firmato l’accordo di programma che consentirà a Porsche di realizzare il più importante centro mondiale di collaudo di automobili e, in particolare, ...Avvocata per passione e food blogger per inclinazione, Vatinee Sauvimol, origini thailandesi, naturalizzata bergamasca, racconta della malattia che l’ha colpita: «Un carcinoma al seno, ho pianto per t ...