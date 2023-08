Crack | la droga invade i vicoli di Genova

Prima ha esploso in aria un colpo di pistola poi, sotto l'effetto della, ha minacciato e aggredito i poliziotti. Gli agenti della questura sono comunque riusciti a ...e sotto l'effetto del, ...... d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno fermato ed arrestato 9 persone percon il sequestro di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish, marijuana e. Tutti i ......la procura hanno arrestato persone pernella Capitale, dal centro storico alle periferie, con il sequestro di centinaia di dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish, marijuana e. ...

I nove pusher di cocaina e crack arrestati tra Montesacro e Pietralata RomaToday

Lui le chiama «strade blu», dal colore della plastica usata per incartare cocaina e crack. Ogni sera ne sceglie una diversa ... ai clan che si spartiscono le piazze del mercato della droga ma «anche ...Lettera accorata dei residenti al Comune: "Fino alle 4 di notte musica alta e schiamazzi, non dormiamo più. Abbiamo paura anche a parcheggiare, siamo in balia degli sbandati. Progettiamo una soluzione ...