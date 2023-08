Covid | ok Ema a vaccino Pfizer aggiornato

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Autorizzazione per iladattato alla variante XBB Via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al primoanti-a XBB, la famiglia di varianti più diffusa oggi. Il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell’ente regolatorio Ue ha raccomandato oggi l’autorizzazione per ildiadattato a XBB.1.5 (la variante Kraken). Quante dosi sono previste? Per chi è indicato il? Quali sono gli effetti collaterali? Ilapprovato – noto come Comirnaty Omicron XBB.1.5 – si può utilizzare per prevenire ilnegli adulti e nei bambini a partire dai 6 mesi di età, informa l’Ema in una nota. In linea con le precedenti raccomandazioni dell’ente regolatorio e del Centro europeo per la ...

Salute, ok a vaccino aggiornato a variante XBB.1.5 Il Comirnaty è il primo vaccino aggiornato per proteggere dalle ultime varianti del virus a ricevere una valutazione positiva dall'. L'Ue dovrebbe formalizzare l'autorizzazione nel giro di dosi a seconda che abbiano completato un ciclo di vaccinazione primaria o abbiano avuto il si dichiara inoltre in attesa di ulteriori dati sulle varianti emergenti, che il Chmp valutera'

