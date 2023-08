(Di mercoledì 30 agosto 2023) Leggi Anche, ecco come sarà il nuovomonovalente in arrivo in autunno Nella decisione di raccomandare l'autorizzazione, il Comitato dell'Ema ha considerato tutti i dati disponibili su ...

...Omicron XBB.1.5 è strettamente correlato ad altre varianti attualmente in circolazione - scrive l'- si prevede che il vaccino contribuisca a mantenere una protezione ottimale contro il...Come per gli altri vaccini anti -, ribadisce l', "le autorità nazionali degli Stati membri Ue determineranno come utilizzare questo prodotto nelle campagne di immunizzazione nazionali, ...Efficace contro le varianti attualmente in circolazione

Covid, l'Ema approva il vaccino Pfizer per la sottovariante Kraken TGCOM

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha raccomandato l’autorizzazione ... indipendentemente dalla loro "storia vaccinale" contro il Covid-19. I ...Via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al primo vaccino anti-Covid aggiornato a XBB, la famiglia di varianti più diffusa oggi. Il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp dell'ente ...