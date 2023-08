... milioni di euro sono entrati nelle loro casse ed affari d'oro sono stati fatti al tempo del, ... mentre chi non può permetterselapazientemente che arrivi il suo turno. Stefano Lusa per ......di Sant'Agata nel quartiere di San Fruttuoso saltata a febbraio a causa della pandemia da- ... tornei di cavalieri, giochi, sfide e divertimento Albengal'annuncio del rione vincitore e l'...Le economie dei mercati emergenti sono state colpite successivamente dalla pandemia di- 19 e ... Il Sud Globale siun sistema monetario indipendente e stabile. I paesi del Sud del Mondo ...

Covid-19: si attende oggi il via libera dell'Ema per il nuovo vaccino WIRED Italia

Per gli over 60 e i soggetti fragili, sono in arrivo i nuovi vaccini. E' atteso per oggi il via libera dell'Agenzia europea del farmaco Ema al primo vaccino anti-Covid aggiornato a XBB (la famiglia di ...Il via libera in Europa per il primo tra i nuovi vaccini anti-Covid aggiornati, quello di Pfizer, è atteso per oggi. Salvo imprevisti, l’agenzia europea per i medicinali (Ema) aprirà ufficialmente la ...