Cos’è successo a Filippo Zana? L’azzurro costretto a ritirarsi dalla Vuelta a España

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Durante la tappa numero 5 della2023, è arrivata la notizia del ritiro di. L’ex-Campione Italiano ha dovuto abbandonare la corsa spagnola in una giornata molto difficile per il suo team Jayco AlUla che in partenza di tappa aveva dovuto rinunciare anche al capitano Eddie Dunbar. Se l’irlandese ha dovuto salutare per una sfortunatissima caduta nel tratto di avvicinamento al km 0, il motivo del ritiro diè di tutt’altra natura: lo stesso team australiano ha infatti confermato cheha dovuto fermarsi a causa di problemi di stomaco. Questo il comunicato del Team Jayco AlUla: “Sfortunatamenteha dovuto abbandonare la corsa durante la tappa numero 5 a causa di problemi di stomaco. Provvederemo a dare ...