Cos’è la SEO e in che modo aiuta le aziende

(Di mercoledì 30 agosto 2023) In quest’epoca dominata dalla dimensione digitale è fondamentale per lee i liberi professionisti crearsi una vetrina sul web. Per massimizzare i propri profitti, infatti, il primo passo da compiere consiste nel dare visibilità al proprio brand e ai propri servizi, rendendosi riconoscibili, appetibili e soprattutto accessibili. Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile sfruttare le opportunità date dalla strategia SEO, un’attività di digital marketing che permette, se ben pianificata, di guadagnare una posizione di pregio tra i risultati dei motori di ricerca. Per comprendere l’importanza della SEO è necessario partire dalla sua definizione: si tratta dell’acronimo inglese Search Engine Optimization, che indica, per l’appunto, l’ottimizzazione sui motori di ricerca. Le tecniche SEO, infatti permettono a un sito web di salire fino alle prime posizioni ...