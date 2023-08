Cosa dice il DSA sulla condivisione di materiali online come | ad esempio | il video di Palermo?

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Le cronache italiane degli ultimi giorni – soprattutto quelle che riguardano l’educazione digitale – sono state letteralmente monopolizzate dalla questione dello stupro di una 19enne aprima e, successivamente, dalla diffusione illecita di contenuti relativi a questo episodio poi. In effetti, uno dei temi su cui si è discusso in questi giorni è stata la diffusione (o il tentativo di diffusione)deiche immortalavano la scena. Un filmato che, secondo gli inquirenti, durerebbe circa 15 minuti e che una delle persone attualmente indagate avrebbe anche divulgato. In questa fase, almeno per il momento, non ci soffermiamo sui numerosi gruppi Telegram che, millantando la presenza al loro interno delle immagini in questione, si sono rivelati nient’altro che tentativi di phishing per utenti che, in ogni caso, stavano già ...

... 'ha detto quello che un padre di famiglia, una madre di famigliaai propri figli. Non ha ... Ne è certo Bocchino: Giambruno 'ha detto unadi buon senso' anche se 'la stampa di sinistra, la ...Arianna, d'altronde, sa benevoglia dire provare dolore. La donna ha raccontato i quasi ... la più grande, che aveva un amore particolare per il padre: ' Lei'Non troverò mai un fidanzato ...Baratto amministrativo a Messina Cos'è eil regolamento Come anticipato, il baratto amministrativo è uno strumento che consente ai cittadini in difficoltà economica di far fronte alle ...

Stop alle euro 5 in Piemonte: cosa dice la direttiva Ue e perché c'è scontro nel centrodestra Start Magazine

Si va in scena alla Fiera di Berlino in un contesto economico non facile per il settore (smartphone, computer ed elettronica di consumo sono in contrazione, come dicono tutti i dati, italiani e ...Baratto amministrativo a Messina Cos’è e cosa dice il regolamento Come anticipato, il baratto amministrativo è uno strumento che consente ai cittadini in difficoltà economica di far fronte alle tasse ...