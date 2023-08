“Cosa c’è che non va in me?” | 101 cose che le donne di mezza età devono sapere

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Nel suo libroc’è che non va in me?: 101che ledietà, la giornalista e scrittrice Lorraine Candy parla di un “enorme disfacimento” che ha vissuto intorno ai 47 anni, quando ha attraversato la perimenopausa e di come la mancanza di conoscenza di questo processo le ha fatto sentire che stava “impazzendo”. Per moltedietà, i cambiamenti che si verificano in questa fase della vita spesso, inspiegabilmente, spazzano via la capacità di affrontare situazioni difficili da un giorno all’altro, dai più semplici problemi familiari ai più grandi dilemmi professionali. Qualsiasi quantità di stress sembra sopraffarle. “Ledi età superiore ai 40 anni mi hanno raccontato che avevano avvertito ...