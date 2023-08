(Di mercoledì 30 agosto 2023) commenta A) un ex militare 50enne si èindopo essere stato visto girare in paese a torso nudo e brandendo una pistola. Per convincerlo a uscire di, sono ...

commenta A) un ex militare 50enne si è asserragliato in casa dopo essere stato visto girare in paese a torso nudo e brandendo una pistola. Per convincerlo a uscire di casa, sono al lavoro i ...Un uomo è asserragliato nella propria casa di) circondata dai carabinieri che stanno provando a convincerlo a lasciare l'appartamento. Prima di raggiungere la sua abitazione, l'uomo avrebbe raggiunto la piazza del paese - a ...Un uomo, che avrebbe problemi di salute mentale, è asserragliato nella propria abitazione di) circondata dai carabinieri. A quanto apprende l'ANSA, questa mattina girava per il paese a torso nudo e brandendo una pistola. Al momento non è ancora stato accertato se si ...

Cordovado (Pordenone), uomo armato asserragliato in casa TGCOM

Chiuso in casa con un'arma. Un uomo asserragliato è asserragliato nella sua abitazione a Cordovado, in provincia di Pordenone. Questa mattina girava per il paese a torso nudo e brandendo una pistola.Chiuso in casa con un'arma. Un uomo asserragliato è asserragliato nella sua abitazione a Cordovado, in provincia di Pordenone. Questa mattina girava per il paese a torso nudo e brandendo una pistola.