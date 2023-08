Cordovado Pordenone | ex militare armato asserragliato in casa | Poi i video su YouTube | Mi istigate al suicidio | Il questore | Ha molti

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Leggi Anche Catania, si è arreso l'uomo barricato in- Sparava colpi di pistola in strada Il 55enne aveva dato segni di squilibrio mentale e i vicini diavevano fatto diversi esposti. Nella ...

Si è barricato in casa e non ha ancora risposto a nessuno degli appelli dei carabinieri, che da ore circondano la palazzina nel centro di Cordovado, in provincia di Pordenone.L'uomo aveva dato segni di squilibrio mentale e i vicini di casa avevano fatto diversi esposti. Si tratta di un ex ufficiale di complemento di 55 anni ...