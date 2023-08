Cordovado Pordenone | ex militare armato asserragliato in casa | Il questore | Ha molti fucili a disposizione

...in casa a, un 55enne già appartenente alle forze armate , oggi in pensione, ha nella propria disponibilità molti fucili per uso sportivo'. Lo ha detto all'Ansa il questore di, ...'Per proseguire a usare quei fucili - ha spiegato il questore di- l'uomo avrebbe dovuto produrre un certificato di idoneità psicofisica, che non ha mai consegnato'. Gli uffici della ..., in provincia di, un uomo armato si è barricato in casa . Si tratta di un ex militare di 55 anni che in mattinata è stato visto girare per le vie del centro con due pistole, in ...

Cordovado (Pordenone), ex militare armato asserragliato in casa TGCOM

Un ex militare è asserragliato in casa in un paesino in provincia di Pordenone, Cordovado, in Friuli. A sua disponibilità avrebbe molti fucili. Lo stabile è stato fatto evacuare ed è circondato dai ...(ANSA) - ROME, AUG 30 - A 55-year-old Italian man and former soldier is holed up with many guns in his home near Pordenone in far northeastern Italy, police said Wednesday. "The man barricaded in his ...