Cordovado | ex militare in giro per il paese con la pistola e poi si barrica nella sua casa

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un exè asserragliatopropria di abitazione a, in provincia di Pordedone. Prima di chiudersi in, l’uomo aveva raggiunto la piazza dele aveva minacciato e urlato contro alcuni compaesani nei pressi della farmacia, a quanto pare armato di. I cittadini avevano quindi lanciato l’allarme ma mentre le forze dell’ordine stavano raggiungendo la piazza, l’uomo ha fatto rientropalazzina dove abita. Lo stabile e alcuni negozi attigui è stato fatto evacuare per ragioni di sicurezza e la zona è stata circondata dalle forze dell’ordine. L’unica eccezione riguarda un bar: i clienti sono stati bloccati precauzionalmente all’interno in quanto per uscire dovrebbero transitare sotto le finestre dell’abitazione dove si trova il soggetto ...

I clienti di un bar sono stati bloccati al suo interno perché, per uscire, dovrebbero passare sotto le finestre dell'abitazione dell'ex militare.