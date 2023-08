Coppa di Lega 2023 2024 | Chelsea avanti in rimonta | Beto subito in gol con l’Everton

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Prosegue ladiinglesecon i match di secondo turno ealcune big impegnate. Dopo l’eliminazione del Tottenham, ha rischiato qualcosa anche il, salvo poire il Wimbledon e passare il turno grazie al 2-1. Ospitisu rigore al 19?, ma raggiunti sull’1-1 prima dell’intervallo sempre su rigore, trasformato da Madueke. Nella ripresa è invece arrivato il gol vittoria di Enzo Fernandez, che ha tolto le castagne dal fuoco per i Blues. Facile il Blackburn, che ha travolto per 8-0 l’Harrogate, mentre nel derby tra club di Premier League il Burnley ha superato di misura il Nottingham Forest: decisiva la rete di Amdouni al 91?. Eliminato anche lo Sheffield United, sconfitto ai rigori dal Lincoln. Infine, ha passato ...

La magia della Coppa di Lega: quasi 5mila tifosi del Wimbledon per il derby a Stamford Bridge DerbyDerbyDerby

