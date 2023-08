Consiglio di Stato | arrivata la prima sentenza | Lecco in B | Perugia in C Pomeriggio quella sulla Reggina

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Si chiude, con la, la vicenda giudiziaria sulche viene ammesso in Serie B. Ilriparte dalla C, nellae, quindi, sul Brescia per l’ultimo tassello del campionato cadetto

Il Lecco è definitivamente in serie B. Il Consiglio di Stato poco fa ha respinto il ricorso del Perugia, confermando quindi la decisione del Tar del Lazio dopo i due gradi della giustizia sportiva.

(Adnkronos) – Rigettato il ricorso del Perugia, il Consiglio di Stato ha ammesso il Lecco al campionato di calcio di Serie B. “La Calcio Lecco esprime la sua profonda soddisfazione e gratitudine per l ...Il Lecco giocherà nel campionato di serie B 2023-24. L’ultimo via libera arriva dalla sezione quinta del Consiglio di Stato, che ha bocciato il ricorso presentato dal Perugia e confermato quanto già… ...