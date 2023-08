Conference League | Italiano Maturi e pazienti per la rimonta

''Bisogna rimontare per passare il turno e quindi dovremo essere bravi, maturi, pazienti''. Così Vincenzo Italiano alla vigilia del playoff di ritorno dicon il Rapid Vienna contro cui la Fiorentina, se vorrà accedere alla fase a gironi, è chiamata a ribaltare la sconfitta subita una settimana fa per 1 - 0. ''Serviranno cuore e testa -...Il difensore serbo, uno dei leader della squadra, parla dal Media Center del Viola Park. Obiettivo superare l'ostacolo Rapid Vienna per volare inVincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia dei preliminari di. I dettagli Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina - Rapid Vienna. LE PAROLE - "Domani sarà diverso rispetto alle sfide dell'anno scorso. ...

Fiorentina, la Conference League sposta tanto: pressione sulla squadra Fiorentina.it

Così Vincenzo Italiano alla vigilia del playoff di ritorno di Conference League con il Rapid Vienna contro cui la Fiorentina, se vorrà accedere alla fase a gironi, è chiamata a ribaltare la sconfitta ...Europa League e Conference League. Domani, giovedì 31 agosto, in diretta su Sky Sport 24 alle ore 17.45, Napoli, Lazio, Inter e Milan scopriranno a Nyon, in Svizzera, gli avversari della fase a gironi ...