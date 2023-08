Concorso Università di Napoli | 4 Posti Cat B

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 30 agosto 2023)Pubblico per la copertura di 8di categoria B, a tempo indeterminato, per le strutture dell’amministrazione centrale e delle sedi periferiche, di cui 2riservati ai volontari delle Forze armate, presso l’di..di: 4Cat. B L’degli studi di“L’Orientale”, con decreto del direttore generale numero 252 del 31 luglio 2023, ha aperto unpubblico, basato su esami, per la selezione di 8 posizioni di categoria B, posizione economica B3, nell’ambito dell’area servizi generali e tecnici. Queste posizioni saranno assegnate alle strutture amministrative dell’amministrazione centrale e delle ...