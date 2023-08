Concorso Università di Catania | 2 Posti da Ricercatore

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Selezioni pubbliche, per la copertura di 2dia tempo determinato della durata di 3 anni, per vari Dipartimenti, presso l’di. Ecco una versione schematizzata delle informazioni fornite:degli studi di– Selezione per Contratti a Tempo Determinato Numero di: 2 Durata del Contratto: 3 anni Ambito: Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – progetti finanziati dall’Unione europea nell’iniziativa NextGenerationUE Dipartimenti e Settori di Riferimento: Dipartimento di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica Progetto: PE14 – RESTART Settore concorsuale: 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni Settore scientifico-disciplinare: ...

Per gli studenti che volessero trasferirsi da altre sedi universitarie a Palermo (e che hanno già fatto la domanda per la borsa di studio presso altre) il bando didei benefici ...Per gli studenti che volessero trasferirsi da altre sedi universitarie a Palermo (e che hanno già fatto la domanda per la borsa di studio presso altre) il bando didei benefici ...... il vino lambrusco, più bevuto al mondo, le borse di studio presso l'di Berklee, il più ... Il contest: TMF è unmusicale nato in italia nel 2007 con una concezione innovativa in cui ...