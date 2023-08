Concorso Azienda Ospedaliera di Napoli | 2 Posti da Dirigente

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 30 agosto 2023)pubblico, per la copertura di 2dimedico a tempo indeterminato, disciplina di anatomia patologica, presso l’Universitaria di. In ottemperanza alla deliberazione n. 596 del 30 maggio 2023, è stato indetto unpubblico, basato su titoli ed esami, per coprire 2 posizioni dimedico nell’area dell’anatomia patologica. Queste posizioni serviranno le necessità dell’U.O.C. di anatomia patologica presso il D.A.I. di malattie onco-ematologiche, anatomia patologica e malattie reumatiche presso l’A.O.U. «Federico II». Bando diIl bando completo per ilsuddetto è stato ufficialmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ...