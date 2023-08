Ilavrà un sapore dance Latinjazz e sarà improntato sulla "spensieratezza" senza perdere di vista il focus nel voler proporre musica di qualità. "Play with music" loopando segmenti di ......l' insegna 'Tra Musica e Musica " (B - side)', volta all'autenticità e l'originalità del '... con untargato We Insist! Records; etichetta discografica indipendente che collabora da ...QUIIL VIDEO DELDEGLI ALTEREGO

Concerto sotto la luna piena a Praiano venerdì 1 Gazzetta di Salerno

Oh, che bello: sono riuscita ad accaparrarmi un posto decente nel parterre del concerto. Non sotto al palco, ma davanti a me ci sono solo 4 o 5 file di persone. Da questa distanza non avrò alcun ...Ha compiuto gli studi di chitarra classica ed armonia sotto l’attenta guida del Maestro Raimondo ... Dopo un lungo periodo di tournèe, concerti, festival, rassegne e produzioni discografiche, la sua ...