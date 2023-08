Concerto Editors sabato 2 settembre a Gorizia Informazioni utili

Leggi su udine20

(Di mercoledì 30 agosto 2023)il piazzale della Casa Rossa – ex valico di frontiera frae Nova Gorica che a breve verrà riqualificato – ospiterà per la prima volta un grande evento internazionale. Sono previste circa 2 mila persone per l’esibizione della band britannica, per un attesopromosso dal GECT GO in collaborazione con il Comune die Zenit Srl, in avvicinamento a GO! 2025. Il gruppo suonerà alle ore 21:00, preceduto alle 19:30 dai MRFY: una formazione indie pop rock di Novo Mesto che sta riscuotendo molte successo anche oltre i confini sloveni. La biglietteria aprirà alle ore 18:00, mentre i cancelli alle ore 19:00. È possibile accedere all’evento tramite il bus navetta gratuito predisposto dal Comune diin collaborazione ...