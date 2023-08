Con l’addio di Lozano | se ne va un pezzo del sogno tricolore azzurro

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Hirvinglascia Napoli ma nella storia del club e della città ci resterà per sempre. Campione d’Italia con le lacrime durante i festeggiamenti e il sorriso che non hai mai perso anche nei momenti bui. Fortemente voluto da Carlo Ancelotti, si presentò con un gol allo Stadium a poche ore dal suo arrivo a Napoli. Divenne poi il bersaglio preferito di chi, contro Ancelotti, ha diretto una crociata mediatica tra radio libere e social. Questo ha contribuito a generare tra i tifosi l’idea che fosse un calciatore non all’altezza della squadra. Eppure è idolo in Messico, ed in quattro anni in maglia azzurra, ha collezionato centoventi presenze e ventitrè gol, uno scudetto ed una Coppa Italia. Con l’arrivo di Gattuso fu messo al margine del progetto. Il tecnico calabrese, tutto catenaccio e preghiere offensive, vedeva in Hirving un’ala troppo offensiva e indisciplinata ...