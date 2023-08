Con la prossima manovra i nodi verranno al pettine Meloni | la coperta lunga di Draghi verrà meno Analisi

lamanovra il governo non procederà a tagli, ma a una gestione migliore delle risorse . Lo ha detto la premiere, Giorgia Meloni, in una lunga intervista al Sole 24 Ore. "In Cdm non ho ...Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano la possibilità di una recrudescenza del caldo durante lasettimanaun promontorio africano che potrebbe espandersi verso la ...A meno di ripensamenti, la compagnia aerea low cost irlandese ha deciso di non confermare il collegamento aereo (4 volte alla settimana)il capoluogo piemontese per lastagione invernale.

Le date da tenere a mente per la prossima legge di Bilancio Pagella Politica

(iLMeteo.it) La giornata odierna sarà l'ultima in compagnia del ciclone Poppea che da domenica scorsa ha interessato gran parte d'Italia con temporali, nubifragi e venti molto forti (oltre alle ...Tutto secondo previsioni: saranno Serbia e Portorico, rispettivamente giunte prima e seconda nel girone B grazie alle vittorie di giovedì 30 settembre su Sud Sudan e Cina, le prossime avversarie ...