Con Alemanno e Vannacci un milione di voti in più per la Lega FdI perde

(Di mercoledì 30 agosto 2023) In un precedente articolo avevamo effettuato una stima del potenziale elettorale di quello che è il vero personaggio emergente dell’estate 2023, ossia il generale Roberto. Avevamo osservato che, per come si è posizionato sulla scena, il generale... Segui su affaritaliani.it

Marianna Aprile e la drammatica gaffe: "Io e lei...", cala il gelo a La7Falso, tanto cheprende la parola per zittirlo: 'Ma questo piccolo provocatore dove lo avete trovato Scusa Telese, ma mi avete invitato in questa televisione per essere insultato da questo ...Chiusura di festival sulla scena di Torre dell'Alto, iconico luogo salentino,"Eterne Età" di Marco(voce), Marco Schiavone (violoncello) e Samuel Mele (oud, ney). Si fanno interpreti di un viaggio nel tempo attraverso i millenni, un viaggio vocale e musicale, che ...

Alemanno si infuria con Raimo: “Esprimiti in maniera civile, ti denuncio per diffamazione” La7

Scivolone per Marianna Aprile che a In Onda, nella puntata di domenica 27 agosto, non si accorge del microfono acceso. "Se ci fosse mai stato il dubbio, Breda… Leggi ...Una accoppiata di candidature leghiste, quella Vannacci-Alemanno, che sembra fatta apposta per cercare consensi nell'area di destra delusa dalla nettezza con cui Giorgia Meloni e il ministro Guido ...