“Come uno schiaffo” Arianna Mihajlovic | la prima estate senza il suo Sinisa | cosa è successo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Morte di, la moglierompe il silenzio. Sconfitto a 53 anni dalla leucemia mieloide acuta,è stato fino al suo ultimo respiro un valido esempio di coraggio e determinazione. La morte dell’ex campione serbo è sopraggiunta il 16 dicembre del 2022.di entrare in coma,riferito dal Corriere, pare che sia stato in grado di riconoscere l’amico Pino Capua, medico della clinica romana. Un vuoto incolmabile quello lasciato nel cuore dei suoi familiari e a distanza di mesi la moglienon poteva che rompere il silenzio dopo aver trascorso la suain asdell’amato coniuge.rompe il silenzio dopo la lunga ...

accennato, tanti sono i parametri che questa bilancia è in grado di leggere. Tra questi c'è ... che riassume in modo realistico la vostra forma fisica, indirizzandovi versostile di vita ...... non riconoscendolivittime di guerra. La società bosniaca li ha a lungo stigmatizzati e ... Jusic ha oggi 29 anni: ne aveva appena quindici quando scoprì che sua madre era sopravvissuta a...... 18 dei quali migranti tra cui due bambini, scoperti in una regione spesso utilizzatapunto di ... L'UE sta inoltre lavorando alla creazione distormo aereo autonomo, con finanziamento europei, ...

Il familismo di Meloni nel governo come uno spaghetti western Micromega

In oltre 18 pagine corredate da una decina di illustrazioni si descrive con precisione come devono comportarsi uno o più proiettori in base alla luce rilevata nell’ambiente e al movimento dell’oggetto ...«Un piccolo passo per Lukaku, (un grande passo per la romanità»: manco fosse lo sbarco sulla Luna, secondo la famosa frase dell’astronauta Neil Armstrong quella volta. Ma ...