Come superare la paura di invecchiare

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il tempo scorre inesorabile. Se per alcune persone ciò non costituisce un problema, per altre, invece, tale consapevolezza assume i contorni di una vera e propria: la cosiddetta gerascofobia. Con il termine si indica, infatti, tutto il repertorio di credenze, comportamenti, pensieri e convinzioni che accompagnano il timore di, esplicandosi in tentativi – perlopiù utopici – di mantenersi “eternamente” giovani e in azioni che contrastino il più possibile il fisiologico progredire della nostra età e, con essa, del nostro corpo e della nostra mente. Ma quali sono i significati associati alladi, epossono essere accolti e superati per garantire a noi stessi pace e benessere? Vediamolo insieme. ...