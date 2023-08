Come lavare il bucato per eliminare efficacemente la Puzza di sudore

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Durante le pulizie quando si lavano i panni molto spesso capita che bisogna rilavarli a causa del fatto che l’odore delnon è ancora andato via. Purtroppo anche dopo il lavaggio in lavatrice può succedere che i panni rimangano ancora con quell’odore. Questo può succedere per vari motivi. Ad esempio può succedere perché si è usato troppo detersivo oppure perché se ne è usato troppo poco. Nell’ultimo caso infatti il detersivo risulta quindi insufficiente per pulire il capo. Nel primo caso invece la troppa quantità non si è sciolta e quindi il detersivo non è riuscito a fare il suo lavoro. L’odore dipuò rimanere sui capi anche a causa delle temperature sbagliate con cui si è fatto il lavaggio. Infatti può succedere se le temperature sono troppo basse. Inoltre può succedere se non si è pretrattata la macchia di...