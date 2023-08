Comandante | rapporti gay suggeriti nel film?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il regista di, Edoardo De Angelis ha spiegato che nel suo, almeno un paio di immagini suggeriscono possibili interazioni gay tra i membri del sommergibile, ma non ha approfondito oltre questo aspetto narrativo. De Angelis ne ha parlato alla conferenza stampa dialla Mostra del Cinema di Venezia 2023, rispondendo ad un giornalista che gli ha chiesto come mai in uncosì maschile e girato in una situazione così ristretta come un sottomarino, non siato dato spazio a una storia omosessuale. Il regista ha risposto: “Nel sommergibile, c’è la contiguità, cosa che spesso stimola il desiderio, e in realtà ci sono un paio di immagini che suggeriscono questa eventualità ma il tema non rientrava negli intenti del, per questo non è stato approfondito.”...