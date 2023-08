Comandante | la recensione del film d’apertura a Venezia 80 con Pierfrancesco Favino

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Il, 2023. Regia di: Edoardo De Angelis. Cast:, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Johannes Wirix. Genere: Storico, drammatico, guerra. Durata: 155 minuti. Dove l’abbiamo visto: proiezione stampa alla Mostra del Cinema di. La trama: La vera storia deldella Regia Marina Militare Salvatore Todaro che, durante la seconda guerra mondiale, trasse in salvo un gruppo di naufraghi belgi dopo l’inabissamento della loro nave. Presentato in concorso – nonché comedi apertura – all’80esima edizione della Mostra del Cinema diporta sullo schermo la storia vera del capitano della Regia ...

Comandante, recensione del film di Edoardo De Angelis con ... My Red Carpet

Film d'apertura del Festival di Venezia 2023, Comandante racconta la storia vera di un ufficiale della marina italiana che salvò dei naufraghi in rispetto alla legge del mare e contro le regole di ...