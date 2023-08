Comandante con Favino convince ma non sconvolge

Aprirà la kermesse il film '' di Edoardo De AngelisPiefrancesco Favino. Sul red carpet i primi a sfilare sono attori e regista della pellicola sull'impresa di Salvatore Todaro, dal ..., De Angelis rivendicacoraggio il soccorso come valore fondante dell'identità italiana. Regista e produzione si buttano in questa avventurasprezzo del pericolo e un pizzico di ...è una produzione Indigo Film e O'GrooveRai Cinema, Tramp LTD, V - Groove, Wise Pictures, in associazioneBeside Productions, in collaborazionela Marina Militare Italiana e ...

Comandante, il film con Favino apre Venezia 80: la vera storia di Salvatore Todaro La Gazzetta dello Sport

No, di sicuro i 15 milioni di budget sono stati spesi per proiettare il film oltreoceano perché davvero “Comandante”, con la sua truppa tecnica e artistica, può arrivare ovunque visti i suoi punti ...Spero solo che chi guarda Comandante convenga che esistono delle leggi eterne immutabili, come le leggi del mare, che non vanno infrante", replica con eleganza il regista a una domanda sul possibile ...