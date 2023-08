Colpo Lukaku | Moratti | “Rispetto la Roma | ma lui resta uno scorretto…”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 30 agosto 2023) L’ex presidente dell’Inter e tifoso nerazzurro non dimentica: “Mi dispiace per l’epilogo, ha trovato una bella soluzione e mi fa piacere per modo di dire…” Sempre elegante ma anche tagliente quando vuole. E’ stato un grande presidente, forse uno dei più grandi della storia dell’Inter e non smette di seguire e tifare per la squadra nerazzurra, anche se per Massimoquesta storia di Romelunon è che gli sia piaciuta granché, soprattutto per l’epilogo, visto che, alla fine della passata stagione, aveva promesso amore ai colori nerazzurri e a Notizie.com si lascia andare a qualche battuta: “Amareggiato e deluso perché andato alla? No tutt’altro, meglio così alla fine, per lui e anche per noi…“. L’ex presidente dell’Inter Massimo(Ansa Notizie.com)L’arrivo in pompa magna alla...