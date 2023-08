Colpo di Stato in Gabon | militari annunciano annullamento elezioni | “Sciolte tutte le istituzioni”

... ci arrivano notizie di un altro possibilediin Gabon. Metto sul tavolo l'opportunità di adottare un quadro giuridico per stabilire sanzioni contro i golpisti in Niger i ministri ne ...Un gruppo di alti ufficiali militari gabonesi è apparso sulla televisione nazionale nelle prime ore del mattino annunciando di aver preso il potere, pochi minuti dopo che l'organo elettorale statale ...... che hanno visto la riconferma del presidente Ali Bongo, al suo terzo mandato, un gruppo di alti ufficiali militari gabonesi è apparso alla televisione nazionale annunciando undicon il ...

Colpo di Stato in Gabon: i militari prendono il potere. Annullate le elezioni vinte da Ali Bongo RaiNews

L'annuncio è avvenuto poche ore dopo la rielezione del presidente del Gabon, Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 annii. Si sarebbe trattato del terzo mandato consecutivo per il politico gabonese. I ...L’accordo tra Milan e club, invece, sembra sia stato già definito. Colpo grosso del Torino per rinforzare la difesa dopo la cessione di Buongiorno Si pensa all’arrivo di Tanganga Come scrive ...