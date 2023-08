Colpo di Stato in Gabon | militari annullano le elezioni

Poche ore dopo la rielezione del presidente del Gabon, Ali Bongo Ondimba, al potere da 14 anni, per il terzo mandato, un gruppo di militari ha annunciato l'annullamento delle elezioni e lo ...... che vuole concludere il suo mercato in entrata con l'ultimo. Grande campagna acquisti per i ... Mehdi Taremi © LaPresse - Calciomercato.itQuel profilo èindividuato in Mehdi Taremi. Per l'...... ha evitato la vanagloria, l'esibizione tronfia deldi mercato, ha voluto invece concedere i primi coriandoli di gloria al nuovo re di Roma, Romelu Lukaku. Job done, il lavoro erafatto, ...

Colpo di Stato in Gabon, annullata la rielezione di Bongo. I militari in tv annunciano lo scioglimento delle istituzioni Il Riformista

Il programma coprirà temi principali, tra cui 'Identità, Resilienza, Ruinscapes e Accessibilità'. Sebbene la conferenza sia solo su invito, i punti salienti saranno condivisi con il pubblico dopo la ...Ali Bongo Ondimba è stato rieletto nelle elezioni di sabato con il 64,27% dei voti battendo in scrutinio unico il suo principale rivale Albert Ondo Ossa, che ha ottenuto solo il 30,77% delle ...