Colpo di stato in Gabon | l’esercito prende il potere Farnesina | italiani siano prudenti

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Ufficiali dell'esercito sono apparsi alla televisione nazionale delper annunciare di aver preso ile di voler annullare i risultati delle elezioni di sabato, nelle quali il presidente Ali Bongo èdichiarato vincitore. La commissione elettorale aveva appena annunciato la rielezione di Bongo con il 64,27% dei voti, ma l'opposizione ha definito l'elezione truccata. Il rovesciamento del presidente metterebbe fine aldella sua famiglia in, durato 53 anni. Il presidente delAli Bongo, deposto dai militari, insieme a uno dei suoi figli, si trova agli arresti domiciliari.Dodici soldati sono apparsi in televisione annunciando che avrebbero annullato i risultati delle elezioni e sciolto "tutte le istituzioni della repubblica". Uno dei soldati ha dichiarato ...

I militari annunciano la presa di potere annullando il voto del 26 agosto, dissolvendo le istituzioni e chiudendo i confini. È il settimo golpe in Africa in tre anni Istituzioni dissolte, confini ...Dopo l'annuncio deldi, forti spari sono stati segnalati nella capitale gabonese, Libreville. Ali Bongo risulta ora agli arresti domiciliari, come anche un figlio del presidente. I ...ROMA " Il ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale "monitora l'evoluzione della situazione" in Gabon, dove un gruppo di militari ha annunciato di aver preso il potere. "Invitiamo i ...

Colpo di Stato in Gabon, militari annullano le elezioni - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Dopo l’annuncio del colpo di stato, forti spari sono stati segnalati nella capitale gabonese, Libreville. Ali Bongo risulta ora agli arresti domiciliari, come anche un figlio del presidente. I ...Così ha statuito la quinta sezione del Consiglio di Stato, ovvero l'organo apicale della giustizia amministrativa cui si erano rivolti Perugia, Reggina e Foggia.