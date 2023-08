Colpo di stato in Gabon | i militari arrestano il presidente Ali Bongo e annullano le elezioni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Inun gruppo di una decina di soldati ha annunciato con un comunicato stampa letto sul canale televisivo statale24 l’annullamento dellee lo scioglimento di “tutte le istituzioni della Repubblica” del paese dell’Africa centrale. L’autorità elettorale nazionale aveva appena annunciato la rielezione, con il 64,27% dei voti, per il terzo mandato deldel, AliOndimba, al potere da 14 anni. Il, insieme a uno dei suoi figli, si trova agli arresti domiciliari. Lo hanno comunicato igolpisti alla tv di. Subito l’opposizione aveva definito l’elezione truccata. Il rovesciamento delmetterebbe fine al potere della sua famiglia in ...

I militari annunciano la presa di potere annullando il voto del 26 agosto, dissolvendo le istituzioni e chiudendo i confini. È il settimo golpe in Africa in tre anni Istituzioni dissolte, confini ...La morte è stata provocata daldi fiocina che ha raggiunto il giovane al cuore, fiocina del fucile da sub di Melloul Fatah, 27 anni, algerino, ora in carcere indi fermo per omicidio ...Nuovodi scena sulla serie B dopo la decisione del Consiglio didi respingere il ricorso del Perugia calcio contro la sentenza del Tar Lazio che aveva ammesso il Lecco, già vincitore dei playoff ...

Colpo di Stato in Gabon, militari annullano le elezioni - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Dopo l’annuncio del colpo di stato, forti spari sono stati segnalati nella capitale gabonese, Libreville. Ali Bongo risulta ora agli arresti domiciliari, come anche un figlio del presidente. I ...Così ha statuito la quinta sezione del Consiglio di Stato, ovvero l'organo apicale della giustizia amministrativa cui si erano rivolti Perugia, Reggina e Foggia.