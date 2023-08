Colpo di stato in Gabon | i militari annullano le elezioni del 26 agosto e destituiscono Ali Ben Bongo Ondimba Scene di giubilo nelle strade

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Idelhanno sequestrato questa notte gli edifici governativi e hanno dichiarato nulle ledel 26scorso destituendo il presidente Ali Ben, in carica dal 2009, a sua volta figlio di Omarche ha governato l’ex colonia francese dal 1967 al 2009. Ihanno imposto il coprifuoco e chiuso le frontiere fino a nuovo ordine, invitando i cittadini a non distruggere beni pubblici e mantenere la calma. Nel paese sono stati sospesi internet e canali France24 e la radio RFI Ilè un paese ricco di petrolio e vanta uno dei Pil procapite più alti del continente, una ricchezza potenziale che non si riflette equamente sulla popolazione: il 32,9% vive in condizioni di ...