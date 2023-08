Colpo di Stato in Gabon | festeggiamenti in strada

... ha arraffato l'incasso ed èarrestato anche grazie a un vistoso graffio che aveva sul volto, ... con precedenti, che aveva messo a segno unin un supemarket di corso di Porta Nuova. Il ...Un gruppo di militari del Gabon ha annunciato oggi l'annullamento delle elezioni e lo scioglimento di "tutte le istituzioni della Repubblica" del paese dell'Africa centrale, poco dopo l'annuncio della ...A condividere le sue sensazioni èAlfonso Morrone, presidente di Adicosp e Fids, che in ... Ma Lukaku direi che è ilpiù importante, ma nel complesso il Milan si è mosso meglio'. Alfonso ...

Colpo di stato in Gabon, i militari arrestano il presidente Ali Bongo Il Fatto Quotidiano

Colpo di Stato militare in Gabon. Un gruppo composto da una decina di ufficiali dell'esercito mercoledì 30 agosto è apparso sul canale della televisione nazionale Gabon 24 annunciando di aver preso il ...Hanno anche detto che il figlio del presidente è stato arrestato per tradimento. Gli analisti hanno affermato che il colpo di Stato in Gabon non è simile agli altri a cui stiamo assistendo nell’Africa ...