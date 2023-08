Cocaina in curva spacciata dagli ultras | il blitz a Verona | così entravano le dosi nello stadio Bentegodi

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Due in carcere, tre agli arresti domiciliari e sette con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. È questo il bilancio dell’operazione svolta ache ha beccato un giro di spaccio diall’interno dello. Sono in tutto 12 glicoinvolti e hanno tra i 20 e i 50 anni. Nelle prime ore di questa mattina, 30 agosto, sono state effettuate 14 perquisizioni, con le indagini che coinvolgono anche un bar davanti allo, consideratoinquirenti uno dei luoghi in cui si organizzava lo spaccio e ritrovo abituale dei tifosi in occasione delle partite in casa dell’Hellas. In tutto sono stati sequestrati 110 grammi di, 2,7 chilogrammi di hashish e 200 di marijuana, bilancini di ...

"La sistematica cessione ed il contestuale ingente consumo diall'interno dellaSud affollata di tifosi mette in evidenza l'alto rischio di scatenare episodi di aggressività e violenza, ...... trovato in possesso di 50 grammi di, il quale, insieme alla sua compagna, vendeva la droga a numerosi ultras dell'Hellas Verona, all'interno dellasud del Bentegodi e in un bar nei ...La sistematica cessione e il contestuale ingente consumo diall'interno della "Sud", affollata di tifosi, mette in evidenza l'alto rischio di scatenare episodi di aggressività e ...

Cocaina in curva spacciata dagli ultras, il blitz a Verona: così ... Open

Usavano i bagni della curva sud dello stadio Bentegodi per sniffare cocaina durante le partite in casa dell’Hellas Verona. “Centinaia di dosi, dall’inizio alla fine della partita”, raccontano gli ...La sistematica cessione e il contestuale ingente consumo di cocaina all’interno della “Curva Sud”, affollata di tifosi, mette in evidenza l’alto rischio di scatenare episodi di aggressività e violenza ...