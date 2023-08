Cnn | Sarà Mark Thompson il nuovo CEO e presidente del network

Agirà come editor - in - chief , responsabile ultimo di tutti i contenuti della. La nominaefficace dal 9 ottobre. "Oggi non c'è dirigente più esperto, rispettato e capace nel mondo dell'...La Warner Bros. Discovery ha annunciato mercoledì che l'ex Ceo del New York Times e ex direttore generale della BBC, Mark Thompson, guiderà lacome nuovo presidente e amministratore delegato mondiale della rete di notizie . La nomina pone fine a un periodo di incertezza e porta una nuova leadership in un momento critico per il canale che ...... avanza con le sue forti piogge verso la costa nord - occidentale dello Stato: lo riporta la, ... L'uragano dovrebbe toccare terra nelle prossime ore e se, come previsto, manterrà la sua forza...

Un inglese per salvare la Cnn: Mark Thompson (ex New York Times) sarà il nuovo Ceo della tv americana la Repubblica