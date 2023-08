Cna | “Il Superbonus è già stato fortemente ridimensionato e non ha alimentato irregolarità”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) ROMA – I bonus per la riqualificazione degli immobili, e in particolare il, sono statiridimensionati già con l’ultima legge di Bilancio sia nella dimensione del beneficio e sia nella platea dei potenziali beneficiari, oltre alla cancellazione dell’opzione della cessione del credito. Interventi che hanno prodotto una vistosa frenata del comparto costruzioni che èil protagonista della accelerazione dell’economia nel biennio 2021-2022. È quanto rileva CNA commentando le parole del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in vista della prossima manovra. La Confederazione sottolinea che le continue modifiche normative dei bonus hanno prodotto confusione tra le imprese e i cittadini, mentre certezza e stabilità del quadro normativo sono il principale requisito per l’efficacia della misura. Al riguardo CNA ha ...

...al giugno di quest'anno sono stati sequestrati crediti fiscali inesistenti legati alper soli 360 milioni, ovvero solo lo 0,5% del valore totale dei crediti. Non solo: il presidente di......dei redditi incagliati delle imprese di costruzioni generati dal blocco improvviso del... A chiederlo è il vicedirettore regionale diAbruzzo, Silvio Calice, che è anche responsabile di ......dei redditi incagliati delle imprese di costruzioni generati dal blocco improvviso del... Lo afferma il vice - direttore regionale diAbruzzo, Silvio Calice, che è anche responsabile di ...

Superbonus già Superbonus già fortemente ridimensionato CNA Nazionale

"I bonus per la riqualificazione degli immobili, e in particolare il Superbonus, sono stati fortemente ridimensionati ... dell'economia nel biennio 2021-2022". È quanto rileva Cna chiedendo una nuova ...Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Il governo, incapace di immaginare una manovra economica giusta ed equa, inizia, già a fine agosto, a dare la colpa al Superbonus per dire che non ci sono soldi. Non dice ...