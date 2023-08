Clima | Papa “Porre fine all' insensata guerra alla nostra casa comune”

(Di mercoledì 30 agosto 2023) CITTA' DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Dopo domani, 1° settembre, si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del creato, inaugurando il “Tempo del creato” che durerà fino al 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi. In quella data ho intenzione di pubblicare un'Esortazione, una seconda Laudato sì. Uniamoci ai nostri fratelli e sorelle cristiani nell'impegno di custodire il creato come dono sacro del Creatore”. Lo ha dettoFrancesco nel corso dell'Udienza Generale in Vaticano.Per il Pontefice “è necessario schierarsi al fianco delle vittime dell'ingiustizia ambientale etica, sforzandosi di. Esorto tutti a lavorare e pregare ...

Se si impegneranno per il, per esempio, lo faranno collocandosi dalla parte sbagliata, a ... Illi ha invitati ad "allenarsi a camminare". Cioè abituarsi a guardare gli altri dall'alto in ...Oggi quindi parlare di, ambiente, diritti, legalità è solo un diverso approccio per entrare ... Il tema dell'ecologia, integrale evidenzia il generale Ricciardi, più volte ricordato dal, è la ...... legati principalmente al territorio sconfinato e alinclemente. All'atterraggio nella ...Bergoglio pronuncerà il primo dei discorsi in agenda, tutti in italiano. Nella sala "Ikh Mongol" ...

Clima, Papa Francesco: "Schierarsi a fianco delle vittime" - LaPresse LAPRESSE

La nuova parte che il Papa aveva rivelato di stare scrivendo il 21 agosto scorso ... quando la comunità internazionale riunita a Parigi firmò gli accordi sul clima (poi disattesi da diverse nazioni).Così come la Laudato si’ vene pubblicata alla vigilia del vertice internazionale del clima che si tenne a Parigi (COP21), peraltro, a fine novembre si terrà ad Abu Dhabi un nuovo summit (COP28).