Classifica sportiva LaLiga EA – Giornata 03

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Calcio iberico: 28/08/2023 alle 23:20 CEST Il Real Madrid è leader e unica squadra a punteggio pieno, 9 su 9, dopo aver battuto sabato il Celta con un altro gol di Bellingham, a 8 minuti dalla fine Il Barça batte il Villarreal in una grande partita, con gol di Gavi, De Jong, Ferran e Lewandowski, e resta a 7 punti, come Atleti e Girona Punto e fine del giorno 3 diEA Sports 2023-2024 con la vittoria del Atlético de Madrid contro Rayo a Vallecas (0-7). La vittoria porta i colchoneros in testa allaseconda posizionecon 7 punti, alle 2 del Real Madrid, leader con 9 e l’unica squadra che somma tutte le sue partite per le vittorie. In Champions League, dietro alle due squadre madrilene, ci sono i catalani Girona E FC Barcelonaanche con 7 punti; Queste quattro squadre sono quelle che non hanno ancora ...