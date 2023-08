Cinque mostre di moda da non perdere quest' autunno

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Con l'arrivo dell', le passerelle delle capitali dellasi animano di nuove tendenze e creazioni straordinarie, ma non sono solo loro a dettare le regole del gioco. Lediche si tengono ino periodo offrono un'opportunità unica di immergersi nell'universo creativo dei designer, di esplorare il passato e il presente del mondo fashion e di lasciarsi ispirare dalle visioni dietro capolavori tessili e capi iconici.'anno, lepromettono di catturare l'immaginazione degli appassionati die delle menti curiose, offrendo uno sguardo privilegiato dietro le quinte di’industria. Scopriamo insieme alcune delledipiù attese in programma per ...