Cile | si suicida generale condannato per crimine durante dittatura

Leggi su notizie

(Di mercoledì 30 agosto 2023) La vicenda in, a conclusione di una vicenda che segna da anni l’opinione pubblica. Oggi terminata con la morte dadeldellanel caso Jara. Undell’esercito in pensione, Hernan Chacon, che si èto nel momento in cui stava per ricevere la notifica della sua condanna definitiva a 25 anni di carcere per l’omicidio del cantautore della protestana Victor Jara. L’omicidio, che ha segnato una pagina drammatica della storiana, era avvenuto cinque giorni dopo il colpo di stato di Pinochet, l’11 settembre 1973. Appena la polizia è arrivata a casa di Chacon, a Santiago del Chile, la capitalena, il militare ha domandato di andare in camera da letto per ...