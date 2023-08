Ciclista travolta e uccisa a Milano da un camion | chi era Francesca Quaglia

Altra ciclista gravissima a Milano dopo un incidente: auto si ribalta contro un palo che travolge una 43enne Virgilio Notizie

Violento scontro in corso XXII Marzo a Milano dove una vettura ha travolto una bicicletta condotta da una donna ... Due persone sono rimaste incastrate nell’abitacolo della vettura. Anche la ciclista ...Due ciclisti in due giorni coinvolti in incidenti stradali. Dopo la morte, ieri, della 28enne Francesca Quaglia, travolta da un camion in via Emilio Caldara, oggi, sempre a Milano, una Smart si è ...