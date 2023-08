Ciclismo | Vuelta2023 Groves batte Ganna in volata | Evenepoel resta rosso

Terzo il belga Dries Van Gestel (Totalenergies). ROMA - Kaden Groves centra il bis e, dopo il successo di ieri, vince anche la quinta tappa della Vuelta, la Morella - Burriana di 186,2 chilometri, con ...Il corridore della Alpecin - Deceuninck ha vinto il primo arrivo in volata. TARRAGONA (SPAGNA) - Kaden Groves si aggiudica il primo arrivo in volata della Vuelta 2023 nella quarta tappa del corsa ...Con lui anche Bagioli e Cattaneo ROMA - Sarà come previsto Remco Evenepoel a guidare la Soudal Quick Step alla 78esima edizione della Vuelta di Spagna. Il 23enne belga, reduce dall'oro iridato a ...

Vuelta 2023, tappa 4: vince Groves. Ordine d'arrivo e classifica ... Quotidiano Sportivo

Ci ha preso gusto Kaden Groves, che sul traguardo di Burriana della Vuelta a España 2023 ha bissato il successo di ieri ottenuto a Tarragona. Il velocista australiano ha anticipato per mezza ruota un ...Novità negative durante la quinta tappa della Vuelta 2023: c’è infatti da registrare il ritiro di ... criticando l’atteggiamento di alcuni ciclisti in gruppo: Qualche squadra probabilmente dimentica ...