Ci Vorrebbe Un Miracolo è il nuovo singolo di Diodato per raccontarci il caos testo

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un’atmosfera che solo la chitarra acustica può dare, con quelle nozze tra intimità e leggerezza di cui una buona canzone può farsi messaggera, specie se accompagnata da unlucido e una voce che negli anni ha conquistato tanti cuori. Ildiè CiUn, estratto dall’ultimo album Così Speciale (2023), ma siamo ben lontani dalla classica canzone d’amore del cantautore valdostano che oggi, 30 agosto, spegne 42 candeline. CiUn, come il titolo suggerisce, è una canzone sul, lo stesso che ha dato il titolo all’ultimo disco di Fabri Fibra e che non vogliamo nominare quando parliamo di questo periodo storico. Croci, quelle dell’essere umano, trasportate in ogni decade e che ...

In occasione del compleanno numero 41 di Antonio Diodato , esce il 30 agosto il videoclip ufficiale di "Ciun" (Carosello Records), il brano estratto dal quarto album di inediti di Diodato "Così speciale" . Il singolo sarà disponibile anche in radio. Il videoclip del brano "Ci ...Al 71 Zirkzee su azione di ripartenza costringe Perin al: sulla ribattuta, poi, gli ospiti ... Nel finale la Juveprovare a vincerla ma il Bologna non si abbatte e prova a creare ...Forse ciun, ammesso che qualche santo non dica di no per l'incuria del Campidoglio". La Giunta di centro sinistra è sotto accusa, ma rimane comunque immobile. Pensate: una buona ...

Diodato compie gli anni e si regala il video di Ci vorrebbe un Miracolo Sky Tg24

In occasione del compleanno numero 41 di Antonio Diodato, esce il 30 agosto il videoclip ufficiale di “Ci vorrebbe un miracolo” (Carosello Records), il brano estratto dal quarto album di inediti di ...Arriva oggi “Ci vorrebbe un miracolo” (Carosello Records) di Diodato, il brano estratto dal quarto album di inediti di Diodato “Così speciale”. Il singolo sarà disponibile anche in radio da oggi che è ...