Chieti Calciatore di 12 anni colpito da un fulmine al campo Celdit | stava per iniziare l’allenamento

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un dodicenne è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale didopo essere statoda unquesto pomeriggio aldiScalo, mentrepercon i compagni. Soccorso dai sanitari del 118 per in arresto cardiaco, il giovaneè stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale S.S. Annunziata in codice rosso. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza del 118 con a bordo la dottoressa Marialuisa D’Emilio, l’infermiere Giuseppe Gentile e l’autista soccorritore Jacopo Malandra. Gli operatori hanno effettuato le manovre rianimatorie riuscendo a fare tornare il battito cardiaco. Ildi 12di ...

Chieti, calciatore 12enne colpito da un fulmine durante un allenamento: soccorso per arresto cardiaco

