Chieti | calciatore 12enne colpito da fulmine | ricoverato in gravi condizioni

(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un ragazzo di 12 anni èindopo essere statoda unsu un campo da calcio. Il giovane stava per iniziare l’allenamento con i compagni al campo Celdit di. Soccorso dai sanitari del 118 per un arresto cardiaco, ilè stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Ss Annunziata diin codice rosso.

...al campo Celdit diquando è stato colpito da un fulmine : un ragazzo di 12 anni è ricoverato in gravi condizioni . Soccorso dai sanitari del 118 in arresto cardiaco , il giovaneè ......dimentre stava per iniziare l'allenamento con i compagni. Fulmine sul campo di calcio, ragazzo di 12 anni colpito Soccorso dai sanitari del 118 per un arresto cardiaco, il giovane......colpito da un fulmine questo pomeriggio al campo Celdit dimentre stava per iniziare l'allenamento con i compagni. Soccorso dai sanitari del 118 per un arresto cardiaco, il giovane...

Calciatore 12enne colpito da un fulmine a Chieti, è grave Corriere della Calabria

Un ragazzo di 12 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine su un campo da calcio. Il giovane stava per iniziare l’allenamento con i compagni al campo Celdit di ...Un dodicenne è stato colpito da un fulmine mentre giocava a pallone. E’ successo a Chieti Scalo. “Appena saputa la notizia, ho telefonato al primario del pronto soccorso che era in servizio, il dottor ...