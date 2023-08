(Di mercoledì 30 agosto 2023) Un ragazzo di 12 anni è statoin gravi condizioni all'ospedale didopo essere statoda unquesto pomeriggio alCeldit dimentre stava per iniziare l'allenamento con i compagni. Soccorso dai sanitari del 118 per un arresto cardiaco, il giovane calciatore è stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Ss Annunziata in codice rosso.

La situazione è apparsa subito grave ma grazie alle manovre di rianimazione il cuore delha ripreso a battere. Subito dopo è stato accompagnato nell'ospedale Santissima Annunziata ama ...Un ragazzo di 12 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale didopo essere stato colpito da un fulmine questo pomeriggio al campo Celdit dimentre stava per iniziare l'allenamento con i compagni. Soccorso dai sanitari del 118 per in arresto cardiaco, il giovane calciatore è stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Ss ...Il bimbo è attualmente intubato, ancora non ha ripreso conoscenza e probabilmente verrà trasferito in rianimazione all'ospedale di Pescara', dice all'Adnkronos Diego Ferrara, sindaco di. '...

Chieti, 12enne colpito da un fulmine in un campo di calcio: ricoverato, è grave Sky Tg24

Un ragazzo di dodici anni è grave dopo che un fulmine lo ha colpito mentre era su un campo di calcio a Chieti: ecco cosa è successo.Il 12enne calciatore colpito nel pomeriggio di oggi da un fulmine al campo Celdit di Chieti poco prima dell’inizio dell’allenamento, dopo essere stato ...